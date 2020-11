Ewald Engelen vindt het klimaat maar een onbelangrijk detail

Natuurlijk, ik heb een appeltje te schillen met deze krotenkoker. Beoogde lijstduwer van de Partij voor de Dieren en heel toevallig degene bij wie Marianne Thieme Het Geluk heeft gevonden.

Het is natuurlijk niet volgens de Partijlijn dat hij de Akkoorden van Parijs, de Wereldgezondheidsorganisatie en een ontspanning ten opzichte van Iran onbelangrijke details vindt. Maar het Geluk van Thieme gaat voor.

De minimumlijer, die natuurlijk een boeren en scheten latende witte arbeider is die op alles en iedereen die niet op hem (!) lijkt zit te schelden, die is pas belangrijk. Denkt Engelen die geen idee heeft hoe de arbeidersklasse in Nederland, laat staan de VS er zelfs maar uitziet.

Het zal je lijstduwer maar wezen, yeh yeh yeh yeh.

Biden would rejoin the Paris accord on climate change, the World Health Organization and possibly the Iran nuclear deal. But his chances of raising the US minimum wage would be close to zero. Higher taxes on America’s wealthy are off the menu. — Ewald Engelen (@ewaldeng) November 5, 2020

In other words: the progressives get their symbols but nothing of what truly matters… endgame for the democratic party — Ewald Engelen (@ewaldeng) November 5, 2020

Voor het geval dat ze gewist worden: