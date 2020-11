OM wil man vervolgen die op foto van Wilders schoot

Het Openbaar Ministerie wil een man vervolgen die in een filmpje heeft geschoten op een foto van Geert Wilders. De man in kwestie is Sait Cinar, een Turkse Nederlander die alweer geruime tijd in Turkije woont. Turkije zou Cinar dus uit moeten leveren, wat natuurlijk niet gaat gebeuren.

In het filmpje zegt Cinar ‘dit is vrijheid van meningsuiting’, waarna hij het vuur opent op een foto van het hoofd van Wilders.

Ik denk dat er wel betere manieren zijn om je punt te maken dan het aan flarden schieten van een portret van Wilders, maar de opwinding over deze actie is toch écht lichtjes hypocriet. Wij hebben weinig opwinding gezien toen leden van de boerenknokploeg FDF exact hetzelfde deden met een portret van Jesse Klaver:



Het OM hebben we toen overigens niet gehoord. Ook na deze actie was het OM wat stilletjes. Van ons mag het hoor, maar doe niet net alsof Wilders een uniek geval is. Vraag Pieter Omtzigt en Carla Schouten maar eens.