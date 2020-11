D66, nog meer liberaal dan de VVD

Op 10-11-2020 reageerde D66 kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in het actualiteitenprogramma eenvandaag op de verkiezing van Joe Biden als de nieuwe president van de VS. Hierin kwam hij opgetogen over, omdat volgens hem, er weer enigszins een normale situatie in de wereld kan terugkeren. Maar wat is dan de normale situatie in de wereld volgens Sjoerdsma? Nou, dat kan hij het beste in eigen woorden zeggen. “Dit is onderhoudswerk, wat zo snel mogelijk moet worden gepleegd. Omdat de wereld gezamenlijk Euro-Amerikaans leiderschap nodig heeft. dus Europa rest geen andere keuze dan de wereldmacht te worden, die we eigenlijk al zijn.” aldus Sjoerdsma.

Kennelijk is Sjoerdsma een keiharde liberaal, hij roept immers op tot een nieuwe gouden eeuw. Een nieuwe periode van witte suprematie, waarbij de voormalige kolonie Amerika, samen met haar vroegere kolonisten, de wereld weer gaan leegtrekken. Je zou deze idiote retoriek anno 2020 eerdere verwachten van lui als Baudet of Wilders. Vooral voor een lid van D66 (in 1966 een afsplitsing van progressieve VVD-leden) is dit een ernstig nare conservatieve en xenofobe opmerking. Vaak wordt D66 gezien als een linkse partij. Gelukkig laat Sjoerdsma zien, waar die partij werkelijk voor staat, namelijk een keihard neoliberaal beleid.

Bron