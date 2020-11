Nazi’s en MVV-hooligans op de vuist met ME bij demo KOZP Maastricht

In Maastricht hebben nazi’s en voetbalhooligans vanmiddag geprobeerd een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) te verstoren.

Bij de demo van KOZP was maar een handjevol activisten komen. Ze werden opgewacht door honderden racisten. Toen de politie probeerde de racisten op afstand te houden, werd ze bestookt met vuurwerk. De ME voerde enkele charges uit en zette paarden en honden in.

Uiteindelijk werden de deelnemers aan het protest tegen Zwarte Piet door de politie naar het station begeleid, waar de demonstratie officieel beëindigd werd. De meeste rechtse Neanderthalers waren toen al vertrokken, volgens het AD omdat borealen slecht tegen regen kunnen.

