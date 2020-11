De boom in voor Amelisweerd

Amelisweerd wordt bedreigd. Naar aanleiding van het stikstofbesluit van de Raad van State dat de plannen voor de verbreding van de A27 naar de prullenbak verwees zei Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur: ‘Misschien is er nog een list te verzinnen. Ik probeer alles uit de kast te halen’.

En die list verzon ze: Met het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 km per uur (overdag) op alle snelwegen van Nederland, ligt het plan om de weg te verbreden en waardevolle natuur te vernietigen nu weer op de tekentafel. Het laatste woord is er gelukkig nog niet over gezegd, en wij zetten weer al het mogelijke in gang om deze verbreding tegen te houden. Als het moet zullen we het bos met onze lichamen beschermen tegen tractoren en motorzagen.

Hoe meer mensen nu al beloven de boom in te gaan als de plannen toch doorgaan en zich uitspreken voor alternatieve plannen, hoe waarschijnlijker het wordt dat het kabinet van dit onzinnige plan definitief van tafel haalt. Wij willen dat de overheid beleid maakt dat past binnen een duurzame en klimaatbewuste agenda: Dat betekent een lagere maximumsnelheid (80 km op de ring) en meer bomen in plaats van minder.

– Ik ga de boom in

