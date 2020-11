Avond van de lange messen bij FvD

Toch hoort het anders. De Leider hoort te blijven en de onwelgevalligen worden geliquideerd. Maar daar zijn de verhoudingen niet naar in het Nederland van nu.

In de stijl van zijn grote voorbeeld Trump kondigt Baudet op twitter zijn terugtreden als lijsttrekker van FvD aan. Hij wil wel lijstduwer zijn. En blijkbaar blijft hij partijvoorzitter.

Freek Jansen laat weten op te stappen bij de partij als geheel: als voorzitter van de jongerenclub, waarvan zogeheten prominenten in de partij eisen dat die ontbonden wordt. En als lid van de partij en dus in ieder geval als kandidaat-Kamerlid.

We moeten nog zien of dit allemaal geen schijnbewegingen in een fascistenoperette zijn. We volgen het zoals waarschijnlijk u ook.