Als de lavendel maar geurt. De voortgaande tragikomedie van Neerlands naziclub

Waar zijn we met de komedie?

Baudet treedt af als partijvoorzitter, Eerdmans – een geheid succesnummer – biedt zich aan als lijsttrekker voor Forum voor Democratie.

Of Freek Jansen nu teruggetreden is als kandidaat of niet is onduidelijk. Wel weten we inmiddels dat Hiddema met onmiddellijke ingang de Tweede Kamer heeft verlaten.

Het leidt allemaal wel mooi af van waar het ook alweer om ging, nietwaar – het antisemitisme en racisme in de jongerenclub, die naadloos aansluiten bij de partijlijn.

Wij gaan nogmaals te rade ter (uiterst) rechtse zijde waar men (ook) niet zoveel opheeft met de Baudetclub, het Boreaaljournaal van TPO.

Uitgelichte afbeelding overgenomen van socialisme.nu