Mag ik van u van de kamikaze-partijen: de SP? Verklaring van jongerenorganisatie ROOD

[Gister]middag om 17.00 kregen wij te horen van Jannie Visscher dat de SP de ondersteuning aan ROOD op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied heeft opgeschort. Hiervoor wordt als reden aangegeven dat de voorzitter, Olaf Kemerink, en een algemeen bestuurslid, Robin de Rooij, geen lid meer zijn van de SP. Dit zou in strijd zijn met de statuten van ROOD. Volgens onze lezing van de statuten, die ook bevestigd is door een zaakbehandelaar, zijn ze allebei nog lid van ROOD, in ieder geval tot vier weken na schriftelijke bekendmaking van hun royement. De ALV vond plaats binnen die termijn, vandaar dat zij ook verkozen konden worden tot voorzitter en algemeen bestuurslid.

Daarnaast zijn de twee geroyeerden afgelopen zondag met overgrote meerderheid van de stemmen verkozen, met respectievelijk 75% en 71% van de stemmen op de drukst bezochte ledenvergadering in jaren. Ook hebben de leden zich uitgesproken tegen de politieke royementen, door de campagne van sptegendeheksenjacht.nl als ROOD te ondersteunen.

Wij zien onszelf als de jongerenorganisatie van de SP. Dit willen wij ook graag blijven. Afgelopen ledenvergadering hebben we een jaarplan met grote meerderheid aangenomen vol met plannen om aan de slag te gaan met het verder opbouwen van ROOD en de SP. De huidige maatregelen maken dit onmogelijk en zijn daarom een klap in het gezicht van onze hardwerkende en enthousiaste leden. We hopen dat het partijbestuur snel tot inkeer komt en stopt met het saboteren van haar eigen jongerenorganisatie.

Het liefst hadden wij dit statement gepubliceerd op onze website. Helaas hebben wij hier geen toegang meer toe en publiceren we het daarom op sociale media.

– Facebookbericht