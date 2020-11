Liveblog van de Baudet-operette: Werk in uitvoering

De volgorde zou bijna willekeurig kunnen zijn, de berichten buitelen over elkaar. Vanochtend stelde Baudet voor bij Telegraafomroep WNL de partij maar te splitsen.

Gevoelige emoties komen boven als de nr.5 van de nieuwe kandidatenlijst hem ook per omroep afvalt – heel logisch als je haar connectie met Le Pen even buiten beschouwing laat.



Otten:



#WNL zond maar een gedeelte van mijn reactie uit bij Goedemorgen Nederland. #FVD genereert miljoenen Euro's per jaar en dat geld is van de LEDEN en niet van @thierrybaudet Als het #Baudet echt om de partij gaat treedt hij nu terug! Hier een deel van mijn niet uitgezonden reactie. pic.twitter.com/H03o8PrZ4D — Henk Otten (@hendrikotten3) November 26, 2020

De nr.3 van de nieuwe kandidatenlijst klapt uit de school. Wist zij echt niet waar ze bij zat?

Voor de liefhebber, de volledige brief aan het FvD bestuur van Nicky Pouw-Verweij over Thierry Baudet. pic.twitter.com/KHzgCDkGo2 — Randy Sn⭕️yl (@RandySnoyl) November 26, 2020

Deze gezien? Voet en Schurft bij Baudet. Die kerel rechtsonder blijkt een Erkenbrand neonazi te zijn 😂😂😂😂 pic.twitter.com/EoQxovZBZL — Jan Tervoort (@Radlab72) November 24, 2020

Wat wij en allerlei door deze mijnheer – van wie hier toch ook ooit een stuk is verschenen – ongetwijfeld als “margebloggers” weg te zetten schrijvers die al vele jaren waarschuwen voor Baudet (de oudste vindplaats op Krapuul is van Keira, juni 2011) werkelijk schandalig mogen vinden is zoiets als dit:

Wil toch nog even de onderzoeksjournalisten complimenteren die de radicalisering binnen de FvD oorspronkelijk op de kaart hebben gezet. Dit terwijl de praatprogramma's het thema links lieten liggen. @Marijnkruk, @kranenberga, Hassan Bahara. Mis vast nog tal van mensen. — Merijn Oudenampsen (@dewaremerijn) November 24, 2020

En steek vooral De Correspondent en Jalta (bestaat dat nog?) een veer in de reet:

Ja, noem De Correspondent lekker kritisch ten opzichte van Baudet, zeg.