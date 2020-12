De pen in roodzwarte inkt gedoopt

Kritiek van het dagelijks leven, het kan niet genoeg beoefend worden – sterker nog: het wordt niet genoeg gedaan.

We kunnen dus het initiatief Roodzwarteinkt niet genoeg toejuichen (tegelijk ook even opmerken: jullie zijn hier ook welkom).

Empathie bestaat niet, schreef Arnon Grunberg in ‘de Asielzoeker’. De hoofdpersoon vond het belachelijk dat zijn vrouw hun overtollige kleding wilde weggeven. Mensen voelen met arme mensen mee, vond hij, maar gaan daarna opgelucht verder met hun leven, blij dat het ongeluk niet hen getroffen heeft, maar een ander. Ik vraag me af hoe het komt dat mensen zo slecht meevoelen met de armen.

Vroeger dacht ik dat de manier waarop we met arme mensen omgingen in onze huidige maatschappij een symptoom was van ons gebrekkige medeleven. Nu weet ik dat het juist andersom werkt: ons gebrekkige medeleven is een symptoom van onze huidige maatschappij.