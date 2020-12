Roetveegpiet is genocide: als je eigenlijk niets te klagen hebt plak je dat

Vanochtend hield de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken een rondetafelgesprek over racisme en discriminatie. Mitchell Esajas van The Black Archives was tussen omstreeks half elf en elf uur aan het woord.

The Black Archives zijn gevestigd in het Hugo Olijfveldhuis aan de Amsterdamse Zeeburgerdijk, oorspronkelijk een vestiging van Ons Huis, een monumentaal pand.

Terwijl de conferentie aan de gang was kwam het nieuws binnen dat de muurschilderingen op het pand zijn ondergeklad en dat lui de goede smaak hadden er stickers “Roetveegpiet is genocide” op te plakken.

Ook zonder Baudetclub blijft het doorvreten.

Terwijl Mitchell Esajas woord voert in de Tweede Kamer wordt pand van zijn Black Archives besmeurd door idioten die beelden van zwarte voorvechters tegen racisme wit kladden. Met kippenvel blijft hij antwoord geven op vragen. Racisme ís een groot probleem. Dit bewijst het weer. pic.twitter.com/oFAFosTm90 — Jan Paternotte (@jpaternotte) December 3, 2020

Bron.