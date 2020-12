Blokkade bij Van Rooi Meat B.V. in solidariteit met Roemeense uitzendkracht

Beste sympathisanten, anarchisten, Vrije Bond-leden en anderen die strijden tegen onderdrukking en uitbuiting.

Met de Anarchistische Groep Amsterdam hebben we contact met delen van de Roemeense gemeenschap in Nederland die voornamelijk werken als uitzendkrachten in Nederland en keer op keer worden geconfronteerd met loondiefstal, erbarmelijke woon- en werkomstandigheden, intimidatie, onderbetaling en fysiek bruut geweld door de bazen en de bezittende klasse. Dit geldt niet alleen voor Roemeense werkers maar voor heel veel werkers (Nederlandse en niet Nederlandse werkers) die in distributiecentra, slachterijen, tuin- en akkerbouw, transport, horeca, bouw, post en pakket bezorgen werken.

Als puntje van de ijsberg is er een maand geleden een video online gekomen waar een “manager” van uitzendbureau Reyhan een Roemeense uitzendkracht helemaal in elkaar trapt. Vervolgens deze uitzendkracht

isoleert voor weken, zijn telefoon afpakt en tegen de pers het allemaal afdoet als een eenmalig incident. De politie heeft pas op (datum) de sadist opgepakt en de uitkomst staat nu al vast. Over 5 maanden komt er ergens een postzegelstukje in de lokale krant dat de dader met een geldboete en een waarschuwing er mee wegkomt. Klassejustitie is nog steeds een feit. Ondertussen gebeuren dit soort zaken structureel, verspreid over werkvloeren over heel Nederland.

Maar deze keer komen ze er niet mee weg. Ons doel is om Reyhan Uitzendbureau het werk voorgoed onmogelijk te maken.

Een eerste stap naar ons doel is een kleine moeite waar jij/jullie ons mee kunnen helpen, kopieer de tekst hieronder en verstuur die als email, googel review, linkedIn bericht, comment op social media, Fax, per post of wat jij zelf kan bedenken.

Je kan ook bellen en de tekst voorlezen, of op het antwoord apparaat/voicemail achterlaten Onder de voorbeeldtekst staan verschillende contactgegevens.

Onze pijlen richten we nu op Van Rooi Meat BV, er werken ongeveer 200 uitzendkrachten van Reyhan bij Van Rooi Meat B.V. en we hebben dit bevestigd gekregen door meerde betrouwbare bronnen. Dus laat je niet van de wijs brengen als ze zeggen dat ze niet meer werken met Reyhan.

Voor Reyhan uitzendbureau zal het een flinke financiële klap wezen als Van Rooi de banden met hun verbreekt en gaan wij onze pijlen richten op de volgende grote klant van Reyhan. Net zo lang tot ze niet meer

bestaan.

Alvast bedankt voor de strijdbare solidariteit.

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

—————————————————–

Beste medewerker Van Rooi Meat B.V. ,

Het is ons opgevallen dat u momenteel gebruik maakt van de personeelsdiensten van Reyhan Uitzendbureau B.V.

Gezien het feit dat dit bedrijf zich extreem onethisch en immoreel gedraagt tegenover zijn werknemers, zoals blijkt uit onderstaand filmpje, zouden wij u vriendelijk willen verzoeken om uw samenwerking met dit bedrijf opnieuw te beoordelen en te heroverwegen.

Wij geloven dat al uw gecontracteerde werknemers door de samenwerking met Reyhan Uitzendbureau B.V. risico lopen op misbruik en uitbuiting, waardoor het absoluut noodzakelijk is dat deze samenwerking onmiddellijk

stopt.

Wij zullen hieronder een link naar de video van het genoemde incident plaatsen: https://www.ad.nl/binnenland/uitzendbaas-schopt-en-slaat-arbeidsmigrant-op-uitgelekte-video-verschrikkelijk-om-te-zien~af1f7c25

Bedankt,

naam: (mag je zelf invullen)

———————————————————————————

Veehandel M.A. van Rooi B.V.

Herendijk 6

5737 RA Lieshout

Tel. +31 (0) 499 – 42 13 10

Fax. +31 (0) 499 – 42 26 89

info@vanrooi.nl

Van Rooi Meat B.V.

Roggedijk 4

5704 RH Helmond

Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00

Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01

info@vanrooigroup.com

Proviande Retail BV

Roggedijk 4

5704 RH Helmond

Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00

Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01

info@proviande.nl

Van Rooi Meat Products B.V.

Roggedijk 4

5704 RH Helmond

Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00

Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01

info@vanrooigroup.com

Proviande Beef

Kanaaldijk Zuid 2

5712 BJ Someren

Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00

Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01

info@proviande.nl

Facebook page

https://www.facebook.com/pages/Van%20Rooi%20Meat/145267318919506/

Linkedin page

https://nl.linkedin.com/company/van-rooi-meat-bv

– Overgenomen, inclusief illustratie, van GlobalInfo