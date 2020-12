Vanochtend is uitgever & schrijver Martin Ros overleden.

Hij was vele jaren redacteur bij de Arbeiderspers, een fonds dat in zijn dagen hoge kwaliteit had (het motto was: van de Arbeiderspers, dus niet voor iedereen! – wat wel merkwaardig is met de oorspronkelijke opzet en de naam in gedachten). Het meest prestigieus mag de reeks Open & Privé Domein heten, met biografieën of autobiografieën, een genre dat in Nederland nogal verwaarloosd is.

In 1997 vertrok hij na een herseninfarct bij de Arbeiderspers, waarna hij medeoprichter was van uitgeverij Aspekt in Soesterberg.

Al had hij niets uitgegeven of geschreven verder, dan was zijn kroniek van de opstand op Hispaniola/Haïti al genoeg geweest. Maar hij heeft heel wat meer betekend voor de literatuur in Nederland.

En ik mag hem nu danken voor het aanschaffen van maar liefst drie exemplaren tegelijk van mijn toenmalige boek in 1992, zoals een bevriende boekhandelaar mij meldde (verder geen namen).

Ros identificeerde zich in het algemeen als anarchist.

Hij ruste in vrede.

