Opgeruimd staat netjes: Zihni Özdil verlaat Groen Links

Fascistenknuffelaar en nazi-apologeet Zihni Özdil heeft zijn lidmaatschap van GroenLinks opgezegd. Directe aanleiding is de door extreemrechts aangezwengelde rel rond GroenLinks-kandidaat Kauthar Bouchallikht. Die heeft namelijk de euvele moed een hoofddoekje te dragen, wat volgens DDS, de Telegraaf, Wierd Duk en Zihni niet kan, want islamisering.

Zihni’s politieke standpunten zijn vrij overzichtelijk: islamofobie is ok, PVV- en FvD-stemmers zijn nobele wilden en GL is gelieerd met ISIS en Al Qaeda. Zélf zoekt Zihni de bondgenoten liever elders:

God mag weten wat zo iemand bij GL deed.

Özdil was van 2017 tot 2019 Kamerlid voor GL. Hij stond bekend als een ongeleid projectiel. Uiteindelijk werd hij na de zoveelste aanvaring met Jesse Klaver uit de fractie gegooid.

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73142897