De examinator kijkt bij u thuis of u wel braaf bent

Tentamens die uren duren – het kan gebeuren dat je tussendoor een sanitaire pauze moet inlassen. Moeilijk voor de surveillanten, maar er werd toch van uitgegaan dat de examinandus/-a niet een spiekbriefje op zak had om tijdens het wc-bezoek te raadplegen. Zo gaan we niet met elkaar om bij de universiteit, nietwaar.

Mis. In deze coronadagen volg je niet alleen online college (er wordt altijd maar van uitgegaan dat je een computer hebt), je wordt ook thuis getentamineerd. Thuis – dat maakt spieken natuurlijk wel heel makkelijk, en zoals de waard is vertrouwt die de gasten: de universiteit hanteert spyware die in de gaten houdt of je niet spiekt en ook niet zogenaamd naar het kleinste kamertje gaat.

Dat de ASVA zich anno 2020 hiermee bezig moet houden: luiers uitdelen voor het thuistentamen. En een universiteit (wie? wat?) die je in de gaten houdt, zogenaamd alleen tijdens het tentamen, maar ondertussen. Dat overleg om het Maagdenhuis te bestormen doe je maar in het café. O nee, daar is ook een stokje voor gestoken.

AT5

Uitgelichte afbeelding: Door Coop41 – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4267197