Indymedia.nl kortstondig geveld door ddos aanval

De trouwe Indymedia.nl bezoeker heeft het al gemerkt: Indymedia was onlangs een dikke 24 uur uit de lucht. Dit kwam door een vrij heftig ddos aanval op indymedia.nl, waarbij vrijwel het hele netwerk van provider Greenhost werd platgelegd. Hierbij zijn duizenden andere gebruikers van Greenhost gedupeerd, juist in een tijd waar velen sterk afhankelijk zijn van hun digitale infrastructuur. Greenhost heeft de ddos aanval uiteindelijk kunnen afweren, en er is in overleg besloten om indymedia.nl wat langer offline te houden.

De ddos aanval is niet geclaimd maar het staat vast dat het geen ‘scriptkiddie’ of digitale bellentrekken werk was. Het heeft voor Indymedia weinig zin om te proberen achter te halen wie er precies achter de aanval zit. Wel zien wij de schadelijke aanval als een onderdeel van de manier waarop rechtse krachten in de samenleving zich organiseren en steeds agressiever te werk gaan, zowel parlementair als buitenparlementair. In een samenleving waar de tweede kamer debatteert over het strafbaar stellen van het redden van drenkelingen op zee omdat het migranten zijn, of waar vergaderingen van antiracistische demonstranten worden belaagd door gewelddadige racisten, past een georganiseerde ddos aanval op een kleine website als Indymedia.nl helaas in een zorgwekkende trend. Het zal ons niet intimideren, het zal de activisten die postings doen op Indymedia al helemaal niet tegenhouden. Het laat hooguit zien dat de aanvallers het niveau van discussiëren en debatteren allang voorbij zijn, en bewust kiezen voor geweld en grof geschut.

Indymedia.nl blijft een platform voor actie-verslagen, onafhankelijke burgerjournalistiek, en andere schrijfsels uit de progressieve hoek. Zodoende heeft Indymedia.nl helaas vele vijanden. Terwijl extreemrechts het begrip ‘vrijheid van meningsuiting’ continu misbruikt voor hun walgelijke haat ideologie, blijven we gewoon de praktische mogelijkheid bieden om anoniem en zonder controle vooraf te kunnen posten. Ook het lezen van berichten op Indymedia gebeurt zonder cookies, zonder paywall, zonder reclame, kortom zonder datamining.

– Bericht van Indymedia

