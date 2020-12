Geen plaats in Herberg Europa

Een filmpje dat laat zien hoe de Griekse kustwacht vluchtelingen in een drijvende tent, zonder stuurinrichting, de zee opstuurt. Een sloep zet de tent uit en laat nog wat golven achter om de tent te laten schommelen.

Europa, kerstmis 2020

Die griechischen Behörden haben den gestrigen Weihnachtsabend offenbar genutzt, um Geflüchtete auf einer manövrierunfähigen Plastikinsel auf dem Meer auszusetzen. #leavenoonebehind pic.twitter.com/bKZM9YDdFT — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) December 25, 2020

En dan is het vluchtelingenkamp Lipa bij de Bosnische stad Bihać 23 december totaal afgebrand. Waarmee daklozen nog daklozer zijn gemaakt (zie ook Moria, Lesbos) – gradaties in dakloosheid die de Woorden van het Jaar mogen heten.

Vervanging voor de schamele voorzieningen van dit kamp is niet in zicht.

Bron: Indymedia, waarvandaan ook de uitgelichte afbeelding afkomstig is.