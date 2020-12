Burgemeester verbiedt demo Pegida in Eindhoven

Burgemeester Jorritsma heeft een aangekondigde demonstratie van de fascistische organisatie Pegida in Eindhoven verboden. De fascisten wilden vanavond vanaf 22.00 uur drie uur lang voor het gemeentehuis demonstreren.

Pegida (lees: Edwin Wagensveld) had aangekondigd met twintig mensen te komen demonstreren, maar dat aantal krijgt men al heel lang niet meer op de been. In de praktijk bestaat Pegida tegenwoordig uit Wagensveld en een handjevol hardcore aanhangers die overigens lang niet altijd ook daadwerkelijk op komen draven bij acties.

Jorritsma heeft de demo verboden omdat hij niet in staat is de veiligheid van de demonstranten te garanderen. In verband met de nieuwjaarwisseling is de politie vandaag elders in de stad nodig en Jorritsma kan echt geen mensen missen om een stelletje nazi-provocateurs te beschermen. Wél wil hij in overleg met Wagensveld om een nieuwe afspraak te maken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: Omroep Brabant

Uitgelichte afbeelding: Edwin Wagensveld bij een demo van Pegida in Utrecht, 2016 – Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46447384