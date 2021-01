Kijktip! Vanavond in Nieuwsuur: geïnfiltreerd in extreemrechtse chatgroepen

Vanavond om 21.30 uur in Nieuwsuur een reportage over Nederlandse jongeren in neonazistische chatgroepen op Telegram en Instagram. Het afgelopen jaar is daar een nieuwe organisatie opgericht die na enkele naamswijzigingen inmiddels door het leven gaat als de ‘National Socialist Dutch Movement’.

Inmiddels zijn twee leden van deze club opgepakt. Nieuwsuur noemt hun volledige naam niet, maar op dat punt hebben wij minder scrupules. Het betreft de 21-jarige Kay van Poppel uit Den Helder en Fabian van Wijngaarde uit Kattenwijke. Van Poppel is inmiddels veroordeeld wegens bedreiging van Sylvana Simons, Van Wijngaarde zit achter de tralies omdat het OM hem verdenkt van rechtsextremistische opruiing en misdrijven met een terroristisch oogmerk. Zijn zaak komt waarschijnlijk ergens in het vroege voorjaar voor de rechter.

Hieronder een voorproefje van de uitzending vanavond. Meer info bij Kafka.

Uitgelichte afbeelding: By Roger Jones from Frisco, United States – berkeley_8_27_17-7123, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62191226