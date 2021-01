Holocaustontkenner Mark Spook dreigt met aangifte tegen iedereen die hem een Holocaustontkenner noemt

Mark Spook van de nazigroep Dutch Survivors dreigt iedereen voor de rechter te slepen die screenshots van zijn uitspraken op internet plaatst. Verwijderen, of Mark doet aan gifte van smaat. Tot nu toe hebben we geen aandacht besteed aan Mark, maar deze uitdaging kunnen we natuurlijk niet negeren.

Mark heeft ook een uitgesproken mening over de Holucoast:

Uiteraard komt Mark niet zómaar tot de conclusie dat de Holocaust – pardon: de Holucoast – een zionistische hoax is: hij heeft 5 jaar ‘geschiedenis onderzocht’. Nou dan!

De Dutch Survivors willen ook op Jodenjacht:

Lachuh, joh!

Succes met die aan gifte, Mark!

Met dank aan Oma Willie (@wappiehoekje) voor de screenshots.

Uitgelichte afbeelding: Spaanse geestverwanten van Mark – By Rocker2007 – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2610863