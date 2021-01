Het is De Hond maar, maar toch: BIJ1 eindelijk op 1 zetel gepeild

Veel waarde hoeft men er niet aan te hechten want de peilingen van De Hond zitten er toch altijd naast. En ze geven de niet al te geheime voorkeur van de peiler weer – ooit zat die bij de PvdA, toen werd het alles rond Jan Nagel tot en met 50+, maar daar valt werkelijk geen eer meer aan te behalen.

Maar de tendens naar uiterst rechts zal helaas wel kloppen. Wie ziet er in hemelsnaam iets in JA21? Of in Code Oranje? Om van de PVV en FvD niet te spreken.

Maar goed, BIJ1 mag nu ook. Bij het zielige hoopje dat voor links doorgaat voegt zich een zetel voor een nieuwkomer. Afwachten (het mogen er best meer worden hoor, mensen).



(Geplukt van twitter)