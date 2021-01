Herrn Ewalds Umwälzung der Sozialwissenschaft: Links is het gevaar

Engelen mag mij dan blokken op twitter omdat ik vond en vind dat hij zeker zo behandeld moet worden als de gekozen voorzitter Sebastiaan Wolswinkel door de Partij voor de Dieren, hij houdt Krapuul wel in de gaten:

cancel culture in action, met een flinke schep guilty by association er doorheen: hoe komt het toch dat progressief 'links' zo intolerant voor andere meningen is geworden? Een stem uit het riool, hoogleraar financiële geografie — Ewald Engelen (@ewaldeng) January 8, 2021

Negeer onwelgevallige standpunten of ga er mee in discussie, maar ga niet klagen bij werkgever of platform dat dit soort standpunten niet geuit mogen worden#stopcancelculture — Ewald Engelen (@ewaldeng) January 8, 2021

Ha, daar hebben we het nepcitaat van Voltaire weer, toevallig overigens terecht in het Engels geschreven want het komt van een Engelstalige biograaf:

wat is er gebeurd met:

I despise what you say but I will defend to the death your right to say it…

dit is de kleinzerige intolerantie van het schoolplein, waar we naar de hoofdmeester hollen als we worden uitscholden…#CancelCulture

niet chique https://t.co/MXuI588AXH — Ewald Engelen (@ewaldeng) January 8, 2021

In de wereld op zijn kop houd je de elite en de macht een spiegel voor als hoogleraar in iets bijzonder vaags:

Ewald, ik bewonder je onafhankelijke geest. Negeer dit soort extremisten vooral. Blijf publiceren, blijf zelf nadenken, houd de macht een spiegel voor. — Aart Lensink (@AartLensink) January 8, 2021

Eigenlijk was ik een stuk aan het tikken over anarchisme en marxisme, woorden die alweer flink rondgestrooid worden dezer dagen door mensen die werkelijk nog nooit een alinea over politieke stromingen tot zich hebben genomen.

Maar een medestander van Engelen weet hoe het zit dus hoef ik me eigenlijk niet meer druk te maken over wat en hoe te schrijven:

Progressief links was al intolerant in de 60 er jaren. Ging je destijds niet mee met de hosanna van Mao's Rode boekje dan was je een reactionair of erger. Op de academies liep men in optocht achter elkaar aan. De geschiedenis herhaald zich keer op keer — Niels Johan (@goed_be) January 8, 2021

En dan voldoe ik aan het profiel van de elite. Let op het handgebaartje tot slot:

Een mannetje met een hele foute trui maakt een grote groep mensen schuldig.

De auteur voldoet dus precies aan het profiel van de elite, zoals omschreven in jouw stuk in de Groene.

Uitstekend artikel overigens. 👌 — recht.s.preker (@bennie_vacet) January 8, 2021

Een Zwartepietfan weet hoe het zit met Krapuul:

Zo dan. Zouden ze dat artikel gelezen hebben? En dan wil ik ook graag weten hoe deze mensen de toestand in de VS beoordelen? — Toi van Gelder (@GelderToi) January 8, 2021

Spiked, altijd goed om te citeren voor een ultrarechtserd (het blad/de site heette tenslotte eerst Living Marxism):

Nou, Enge Ewald, blijf de discussie aanhouden zeg, met uw blok!

