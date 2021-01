De goedpraters van de poging tot staatsgreep in de VS gaan ongegeneerd voort.

Hier hebben we de bekende fopjournalist W. Duk:

Doet er even niet toe dat dit om het Capitool van Californië gaat, Sacramento, 1970, en dat de bewapende Panthers alleen een verklaring voorlazen en daarna weer vertrokken.

Verwacht meer van dit soort indirecte lofzang op de Auschwitztruidragers, bijvoorbeeld van bepaalde geachte afgevaardigden.