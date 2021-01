Wilders wil oerhollands gezellige deportaties

En terwijl de wereld probeert bij te komen van wat er in Washington gebeurd is presenteert de PVV zijn programma, compleet met ministerie voor deportatie van moslims. De NOS dacht in eerste instantie dit zo te presenteren:

De oerhollandse gezelligheid blijkt om zwarte piet te draaien. En de spreekwoordelijke stagiair bij de NOS kon zelfs niet spellen.

De rest moeten we ter redactie nog bekijken (hebben we er zin in? raad maar)

– Uitgelichte afbeelding, de bereidheid tot samenwerken met Wilders in beeld: Door Minister-president Rutte from Nederland (+31) – Rutte, Verhagen en Wilders bij presentatie regeer- en gedoogakkoord, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28681149