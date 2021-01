SGP verdeeld over samenwerking met FVD

Binnen de SGP is men verdeeld over een eventuele samenwerking met Baudet’s FVD.

Nadat fractievoorzitter Kees van der Staaij op het partijcongres weigerde samenwerking met FVD uit te sluiten, reageerde een aantal partijprominenten geïrriteerd. Dick van Meeuwen, de nieuwe partijvoorzitter, liet gisteren in het Nederlands Dagblad weten helemaal niets te voelen voor samenwerking met Forum. Hij mist bij Forum ‘Bijbelse normen en waarden’ en hecht weinig waarde aan het ‘cultuurchristendom’ waar Baudet en co zich op beroepen.

Inmiddels heeft Van der Staaij zijn partijvoorzitter weer tot de orde geroepen, maar burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal liet via Twitter weten het niet alleen volledig eens te zijn met Van Meeuwen, maar zelfs zijn partijlidmaatschap te heroverwegen:

Ik geloof dat ik mijn lidmaatschap maar eens ga heroverwegen. https://t.co/1b7norwwop — Gert-Jan Kats (@gertjankats) January 16, 2021



Heulen met een partij die antisemitisch is volgens de Veenendaalse burgervader not done:

Met heulen met openlijke antisemieten ga je een lijn over, die je niet over moet willen gaan. Jammer dat partij deze lijn niet trekt — Gert-Jan Kats (@gertjankats) January 16, 2021



Kats stoort zich ook aan de ‘Trumpliefde’ binnen zijn partij. Die liefde voor een man die de ene buitenechtelijke affaire aan de andere reeg en van zijn leven nog nooit een bijbelvers las, is inderdaad moeilijk te verklaren:

Volgens mij moet je bij anitisemitisme echt een lijn trekken Wim. Ik vind dat echt een no-go, net als de Trumpliefde in de partij. — Gert-Jan Kats (@gertjankats) January 16, 2021

