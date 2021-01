Geen wereldkampioenschap ijshockey in Belarus onder de dictatuur

Belarus zou dit jaar met Letland de wereldkampioenschappen ijshockey huisvesten. De Internationale IJshockeyfederatie heeft Belarus nu geschrapt als mede-organisator. Dit omdat men de veiligheidssituatie als slecht beoordeelt. De politieke onrust en de coronapandemie in het land zijn te zorgwekkend voor de IIHF.

De oppositie had al maanden aangedrongen op het intrekken van de organisatie, vanwege de voortdurende repressie tegen de demonstranten in het land sinds de daadwerkelijk vervalste verkiezingsuitslag. De doorslag is evenwel gegeven vanwege het dreigende intrekken van sponsoring.

(Op grond van Reutersbericht)

– Uitgelichte afbeelding: Door Hendrick Avercamp – https://www.teylersmuseum.nl/nl/collectie/kunst/o-006-ijsvermaak Web Gallery of Art: Afbeelding Info about artwork, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15451340