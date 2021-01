Het kantoor van de PvdA in Amsterdam is afgelopen nacht ondergeplakt met stickers met de tekst “Hier pleegt men genocide”.

Dit is neonazitaal voor: “Hier zitten lui die iets tegen Zwarte Piet hebben.”

Zover zijn we al met al met het zogenaamde kinderfeest.

De reactie op deze uiting is vooralsnog alleen op twitter te vinden.

U kunt het hierbij ook op deze plaats lezen.