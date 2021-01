Man gearresteerd voor bekladding pand Black Archives

De Amsterdamse politie heeft een man gearresteerd voor het bekladden van het pand van Black Archives in december.

Muurschilderingen van anti-racistische activisten, waaronder verzetsheld Anton de Kom (in april 1945 overleden in een Duits concentratiekamp), waren wit geverfd..Op de deur van het pand van Black Archives waren stickers geplakt met de tekst “roetveegpiet is genocide”.

De verdachte zit nog vast voor verhoor. Mogelijk volgen er de komende dagen meer arrestaties.

Bron: AT5

Uitgelichte afbeelding: Door Onbekende fotograaf – De Correspondent, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66116417