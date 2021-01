De leeuwen verdwijnen uit Amsterdam

De leeuwen van Artis, de grootste attractie misschien wel, zeker tegen voedertijd – in de dagen waarin je niet besefte hoe slecht het eigenlijk is om die dieren zo op te sluiten en als attractie te gebruiken. Maar toch, het is opmerkelijk: zelfs in de grootste crisis hiervoor is dit niet aan de orde geweest:

Het noodlijdende ARTIS neemt noodgedwongen afscheid van zijn drie leeuwen, zegt directeur Rembrandt Sutorius. Als gevolg van de coronacrisis heeft de dierentuin geen geld om een nieuw leeuwenverblijf te bouwen en dus zullen de dieren half februari naar een park in Zuid-Frankrijk verhuizen.

Het gaat om een leeuw en twee leeuwinnen.

“Dat we hebben besloten om de leeuwen te laten gaan, is een superpijnlijke beslissing”, zegt Sutorius, die zich zorgen maakt over de financiële toestand van ARTIS. “We openden onze deuren in 1838 en hebben hier leeuwen sinds 1839. Die roofdieren zijn een deel van onze identiteit.”