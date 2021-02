Help Nune en Davit in hun geboorteland Nederland te blijven

Davit (7) en Nune (9) zijn geboren in Groningen, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst wil hen uitzetten naar Armenië. Dat is het land van hun ouders, een land waar ze zelf nog nooit zijn geweest.

Nune van 9 en Davit van 7 zijn in Nederland geboren nadat hun ouders in 2011 naar Nederland zijn gevlucht.

Ze hebben in 2019 een beroep gedaan op de kinderpardonregeling. Binnen 3 maanden zou de IND beslissen. Dan komt na 6 maanden eindelijk de beslissing; ‘Jullie moeten terug’. En ook na het indienen van een bezwaarschrift wordt in december 2020 negatief beslist.

Een harde klap en totaal niet in overeenstemming met de belangen van Nune en Davit.

Daarom pleiten wij in deze petitie; ‘Laat ze na 10 jaar Nederland, ook in Nederland blijven in het belang van de kinderen!’

Laten we als Oosterkerkers en betrokkenen (want die zijn er vanuit heel Nederland) het bezwaar tegen uitzetting van dit gezin steunen door deze petitie te ondertekenen!

