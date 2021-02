Drama in Amsterdam waar – we citeren – ‘een ongelofelijke teringlijer’ het ijs in in de Prinsengracht heeft vernield.

Inmiddels is de onverlaat opgespoord. Het blijkt – hoe kan het ook anders – een autochtone inwoner van Amsterdam te zijn. Altijd dezelfden:

Van een omstander heb ik beeldmateriaal gekregen van het delict op de #Prinsengracht



11.02.2021 09:27 #Amsterdam #ijsfail pic.twitter.com/tYx68KF95G — Thomas Schlijper (@schlijper) February 11, 2021

De dader heeft – we kid you not – een boete gekregen. Aan een late spijtbetuiging hechtte de politie geen waarde.

Uitgelichte afbeelding: IJspret in 2012 op de Prinsengracht, Amsterdam. Eigen foto AJvdK