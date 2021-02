Maak kennis met de zwarte feministische politica die de Nederlandse politiek opschudt

Was het maar waar, zou je zeggen. De Nedermedia weten BIJ1 aardig uit de publiciteit te houden want de fascisten van de clubs die we nu maar eens niet noemen zijn VEEL INTERESSANTER.

“De Nederlanders hebben hun façade vervolmaakt. Façades, gevels, bepalen Nederland.” Sylvana Simons zegt het lachend tegen mij in een videogesprek vanuit haar huis in Nederland. “Het ziet er goed uit aan de buitenkant. We hebben onszelf verteld dat we tolerant zijn en begripvol en progressief, en de rest van de wereld is zo achterlijk.”

Maar je hoeft niet ver te zoeken om genoeg voorbeelden van het tegendeel te ontdekken. Het meest in het oog springend: Zwarte Piet, een Sinterklaastraditie met een zwartgeschminkte man; in de afgelopen jaren hebben demonstranten tegen Zwarte Piet geweld ondervonden van politie en burgers. Er is een christelijke jeugdorganisatie die sekswerk wil verbieden. Er is de dood van Mitch Henriquez en Tomy Holten door de hand van de politie, respectievelijk in 2015 en 2020. In mei bleek dat de Belastingdienst mensen met een tweede nationaliteit systematisch in de gaten had gehouden voor extra inspectie. Daarmee leverde de dienst een duidelijk voorbeeld van institutioneel racisme.

