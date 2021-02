2.Dh5 27/28 Feb: Van de Pan in Het Vuur

Vanwege de coronapandemie vindt 2.Dh5 dit jaar noodgedwongen alleen online plaats en in een fors afgeslankte versie. In het weekend van 27 en 28 februari presenteren we zes workshops rond belangrijke vragen voor de radicaal-linkse beweging, juist in deze tijd van corona en voortdurende verrechtsing.



We werken met aanmelding vooraf voor elke individuele workshop, om te voorkomen dat extreemrechts of andere trollen een sessie gaan hinderen. Uiteraard kun je je aanmelden onder iedere gewenste naam en met ieder willekeurig mailadres. Je ontvangt daarna een persoonlijke link om aan de workshop deel te nemen. Zie het aanbod van workshops hieronder.

Educate, Agitate, Organise – reevaluating the balance

In a world where agitation seems to gain the most recognition, how can revalue the work of educating for, and building the foundation of a new world while the agitators disrupt the old one? Link naar onderdeel.

za 27 feb : 12:00 – 13:30

How to build a diverse moment in which different types of campaigns, actions, and groups can complement each other instead of infighting? A discussion with Code Rood, 80s anti-apartheid movement, and Extinction Rebellion.

Sprekers: Kees Stad, Harriet Bergman (Code Rood), Kathi (Extinction Rebellion)

zo 28 feb : 10:30 – 12:15

How does the experience of organizing, direct action, research, and other political activity relate to the local and historical contexts in which they exist? What can activists in different cultures and political climates find different or common, what lessons can they learn from each other’s experience? How does it relate to one’s position in the neocolonial global North/South divide?

Speakers: Roberto Morris and Renato D’Alencon, activists and researchers on climate disaster (Chile – Santiago), Heat Aid, direct action and mutual aid organization (US – Los Angeles) Assem Zhapisheva, feminist activist and journalist (Kazakhstan – Almaty)

zo 28 feb : 13:00 – 14:30

Migratie, klimaatverandering, pandemieën en andere problemen worden steeds vaker geframed als veiligheidsproblemen, wat leidt tot een proces van gesecuritiseerde en gemilitariseerde reacties. Paneldiscussie over hoe we deze veiligheidsframing tegen kunnen gaan en echte oplossingen en alternatieve veiligheidsconcepten vanuit onze verschillende perspectieven en posities kunnen promoten.

Sprekers: Jair (Control-Alt-Delete), Lotte Houwing (Bits of Freedom), Maartje (Stop the War on Migrants), Wende

zo 28 feb : 14:30 – 16:00

De COVID-19 pandemie en het overheidsbeleid hierop hebben geleid tot steeds radicalere reacties. Deze komen uit verschillende hoeken, zo ook uit een hoek die een combinatie is van rechts-extremisten, complotdenkers, en de New-Age. Maar wat brengt deze bij elkaar? Zal dit een blijvende connectie zijn? Is dit al langer gaande en zo ja, hoe is dit tot stand gekomen?