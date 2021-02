Het openbaar vervoer mag de corona krijgen

De klassieke verbindingen in de stad moesten weg, want Amsterdam had behoefte aan een “visgraat-model” van openbaar vervoer. Het opheffen van lijnen betekende dat je vaker moet overstappen of maar een eind moet lopen, daar word je flink van. Als de toeristen maar bediend worden en de “Zuidas”.

En nu zijn de toeristen weg en wie zal zeggen wanneer ze weer terugkomen. En van hogerhand wordt het thuiswerken aanbevolen, zoniet bevolen, en het gebruik maken van het openbaar vervoer wordt ten sterkste afgeraden. En dus is het vet van de visgraat in Amsterdam, en Hogerhand gaat niet betalen. Want dat heet subsidie in plaats van kosten of nog beter: investeren. Zoek het maar uit, “gvb“.

En wat voor Amsterdam geldt gaat voor heel Nederland op. Ze bekijken het maar bij “ns“, daar maken ze toch hun eigen dienstregeling? De KLM (of heet dat “klm”?), daar kan volop geld bij, maar echt openbaar vervoer mag in het kader van de klimaatdoelen de pot op. Zo marcheert Neoliberaal Nederland Modelland.