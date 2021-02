Dijksma (PvdA) laat demonstrerende jongeren ontvoeren

Demonstreren in deze tijden voor wat er toe doet is moeilijk en wordt van Hogerhand extra moeilijk gemaakt. Extinction Rebellion opent niettemin een Lenteoffensief, een overzicht ervan vindt men op hun site.

In Utrecht werd meteen opgetreden tegen de actievoerders, er is hier een verslag van, dat overigens allerlei bijzonderheden achterwege laat. Er is geen samenhangend verslag tot nu toe van hoe de demonstranten behandeld zijn: ontvoerd naar Houten of Amersfoort, vastgezet zonder eten of drinken of mogelijkheid tot toiletbezoek, tien uur lang. Dit kordate optreden is te danken aan toppolitica Dijksma (PvdA) die het inmiddels tot burgemeester van de vierde stad van het land heeft geschopt.