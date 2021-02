Het Sterrebos moet wijken voor een weg. Naar een autofabriek

Het Sterrebos is een klein, rustig, verwilderd bos bij Born in Limburg. Het bos is in de 18e eeuw aangeplant als houthakbos voor het rijksmonumentale Kasteel Wolfrath. Veel van de bomen zijn al 200 jaar oud. Het bos is afgelegen, en biedt daarom een veilige plek voor reeën, dassen, vleermuizen en broedvogels.

Als VDL Nedcar en de Provincie Limburg hun zin krijgen, dan wordt in oktober 2021 meer dan de helft van het Sterrebos gekapt. Volgens hen moet het Sterrebos wijken voor de onzekere uitbreiding van de autofabriek.



Het is onverantwoord om bos te kappen in een tijd van klimaat- en ecologische crisis! Al helemaal als er een vervuilende fabriek voor in de plaats komt!

In deze pandemie is het lastig om grote fysieke bijeenkomsten te organiseren. Daarom roepen we iedereen op zich veilig en creatief in te spannen voor het behoud van het Sterrebos:



– Maak mensen bekend met het Sterrebos!



– Laat zien dat je tegen de kap bent! Print de poster uit en hang ‘m achter je raam.



– Vorm met je buren een groepje om samen aan plannen tegen de kap te werken!



– Schrijf naar je politieke vertegenwoordigers over je zorgen over de kap!



– Neem eens (stilletjes) een kijkje in het bos!



– Stuur een ingezonden brief naar je lokale krant!



Samen redden we het Sterrebos!

Wil je op de hoogte blijven van plannen rond het Sterrebos, stuur dan een email naar info@redhetsterrebos.nl