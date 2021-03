3 maart, Leeuwarden: Lopend Vuur-wake voor een humaan migratiebeleid

Als onderdeel van een scala aan acties voor een humaan migratiebeleid vindt er vanavond in Leeuwarden een Lopend Vuur-wake plaats. Het programma van de wake bestaat uit toespraken en live muziek. Ook wordt er een stiltemoment gehouden om de tienduizenden vluchtelingen te herdenken die de reis naar Europa niet hebben overleefd.

Uit de oproeptekst: “Van 1 tot 17 maart, in de aanloop naar de verkiezingen, gaat er een lopend vuurtje door Nederland! Van Dokkum naar Den Haag en van Nuenen tot Groningen: overal in het land vinden wakes en looptochten plaats voor een humaan migratiebeleid. Doe jij mee?

De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen: de ellende aan de Europese grenzen is enorm. Toch gaan er stemmen op voor nóg harder grensbeleid, meer deals en kampen, minder vluchtelingen en migranten. En daarmee een minder menselijk Nederland en Europa.

Woensdag 3 maart

Vanaf 18:00 uur

Wilhelminaplein, Leeuwarden

Onze doelen: voorbijgangers informeren over de bedroevende situatie aan de Europese grenzen, de opvattingen van verschillende politieke partijen tonen én we willen aan politici laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor menselijk beleid.”