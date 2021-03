Als je als partij eigenlijk helemaal niets te bieden hebt, het oudste machtsblok uit de Nederlandse politiek vertegenwoordigt maar nog slechts een schim bent van wat je ooit was.

Als je eigenlijk helemaal niets te zeggen hebt over je lijsttrekker dan dat hij met ene Liselot gaat: dan ben je CDA. Ik heb echt kromgelegen over dit lied, maar het is toch ook om te huilen.

De totale leegte maakt nog flink wat herrie