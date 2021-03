Hoekstra van het CDA roept Hoera als antisemiet weer lid wordt

Joost Eerdmans, je neemt er wat van mee. Hij vond dat Arnon Grunberg het er zelf naar gemaakt had met zijn 4-meitoespaak, dat hij mails kreeg dat hij aan het gas moet. En dat zei Eerdmans gewoon op de Nederlandse televisie (tegenwoordig “publieke omroep” genoemd).

Hij heeft achter Fortuijn aangelopen, achter Baudet en heeft nu zijn eigen fascistenclubje, met Annabel “de mooie ovens van Hitler” Nanninga. Wopke, u weet wel, die van Liselot in de gloria, heet hem van harte welkom terug in het CDA, want dat is een breeje volkspartij (zo spreekt Wopke dat uit).

Hier kunt u het hem horen en zien zeggen.