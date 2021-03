Je vraagt je af waarom het CDA deze boodschap van Lijsttrekker Wopke H., in de gloria hoera met zijn superlot Liselot uit de huwelijkspot, schielijk heeft ingetrokken. Misschien omdat het aanschaffen van een autootje door een vrouw nou ook weer niet een gepaste boodschap is voor 8 maart Internationale Vrouwendag? We zouden het willen weten. Maar het is niet onopgemerkt gebleven.