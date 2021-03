14 maart Klimaatalarm

Het klimaat wacht niet! Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.

Daarom slaan we op 14 maart vanaf 14:00 het Klimaatalarm in meer dan 40 steden door heel Nederland én online. Doe mee!

Vind een coronaproof Klimaatalarm bij jou in de buurt. Of bekijk hoe je vanuit huis kunt meedoen met Klimaatalarm Live!

Vul je gegevens in om je aan te melden. Dan houden we je op de hoogte van wat er in jouw gemeente op het programma staat. Of, als je voor online hebt gekozen, hoe je op 14 maart kunt inloggen op Klimaatalarm Live.