Zondag 21 Maart: Samen tegen Racisme en Fascisme

Duizenden mensen door heel Nederland gingen het afgelopen jaar de straat op in solidariteit met de vluchtelingen in Moria. Tienduizenden sloten zich aan bij de historische Black Lives Matter-protesten. Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, zullen we hier een vervolg aan geven. Dit is hoognodig.

De PVV roept nu op tot een ministerie voor etnische zuivering van moslims. Antisemitische complottheorieën hebben vrij spel binnen de FvD. Deze extreemrechtse partijen geven zelfvertrouwen aan fascistische groeperingen en gewelddadige hooligans. Samen legden zij de basis voor de coronarellen.

Bijeenkomsten en demonstraties van activisten tegen zwarte piet werden door extreemrechts onmogelijk gemaakt. Vakbondsleden worden geïntimideerd.

In plaats van zich tegen dit racisme te verzetten, gaan gevestigde partijen hierin mee. Zij gebruiken racisme om de aandacht af te leiden van de woede over bezuinigingen, toenemende ongelijkheid en neoliberaal coronabeleid.

Het toeslagenschandaal legt het institutioneel racisme onder tien jaar Rutte bloot. Mensen van kleur worden geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt en etnisch profileren door de politie.

Samen gaan we op 21 maart de straat op. Samen laten we een solidair en antiracistisch geluid horen. We zeggen nee tegen een kabinet met extreemrechts!

Verspreid de boodschap en sluit je aan!

Voor de laatste informatie zie het evenement op facebook.