Entertainment: neushoorn sloopt auto

De boog kan niet altijd gespannen zijn, dus tussendoor even een stukje topentertainment. Een neushoorn (zo te zien een zij) wordt lastig gevallen door een automobilist die de bink uit wil hangen. Dat had hij (gegarandeerd een hij) niet moeten doen. De neushoorn probeert hem eerst duidelijk te maken dat ze met rust gelaten wil worden, maar als hij tóch doorgaat laat ze – als les voor ons allen – even zien hoe je met vervelende macho’s omgaat.

Uitgelichte afbeelding: By Jonathunder – Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14735814