Sint-Maarten klaagt Nederland aan wegens racisme

De zuidelijke helft van het Caribische eiland Sint-Maarten is zogenaamd zelfstandig onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, maar het moet wel even flink “hervormen” om te verwijzen dat het de zelfstandigheid aankan. Ja echt. In het bericht hierover van de NOS komt ook Ronald van Raak van de SP voor, die vindt dat “ze” maar eens moeten bewijzen dat “ze” het aankunnen, die zelfstandigheid.

Het parlement van Sint-Maarten heeft bij de VN-rapporteur voor racisme een klacht ingediend over Nederland. Parlementariërs vinden dat Nederland zich bij het verstrekken van coronahulp aan het eiland neokoloniaal en racistisch opstelt.

In een petitie vragen ze de Speciaal Rapporteur voor racisme, discriminatie en xenofobie van de Verenigde Naties onderzoek te doen en Nederland op de vingers te tikken vanwege racisme en schendingen van mensenrechten.

Ook vraagt Sint-Maarten de VN te kijken naar eventuele schendingen van het recht op zelfbestuur.

Nederland staat weer te kijk maar is natuurlijk verder een waanzinnig gaaf land.