28 maart, Rotterdam: demonstratie: ontsla racistische agenten

Op zondag 28 maart organiseren Bij1 Rotterdam en Doorbraak een demonstratie “Ontsla racistische agenten”

Op 24 maart 2021 kwamen de agenten die eerder waren ‘berispt’ voor extreem racistische uitlatingen opnieuw in het nieuws: “Rotterdamse agenten stuurden ook discriminerende appjes na dood Hümeyra”.

Ondanks het feit dat de burgemeester bij het bekend worden van de racistische uitlatingen had gezegd dat er voor zulke agenten geen plek was in het korps, mochten de agenten uiteindelijk gewoon blijven omdat zij “diep door het stof waren gegaan”. Wij vinden dat de burgemeester met zijn eerste uitspraak gelijk had en dat hij de daad bij het woord had moeten voegen. Het laatste nieuws maakt overduidelijk wat meteen al de keus had moeten zijn.

Zondag 28 maart

Vanaf 14:00 uur

Marconiplein, Rotterdam

(tegenover politiebureau)

Uit het nieuws van 24 maart blijkt namelijk dat de betreffende agenten zich ook racistisch hebben uitgelaten over de vermoorde zestienjarige Hümeyra. “Weer een Turk minder”, luidde één van de berichten.

Wij zijn woedend, en we eisen dat deze agenten alsnog worden ontslagen. Ze hebben ruimschoots bewezen dat ze niet geschikt zijn voor het beroep dat ze uitoefenen en dat ze niet in staat zijn om Zwarte mensen en mensen van kleur veilig te houden.

Op zondag 28 maart om 14:00 uur houden wij een stilstaand protest tegenover politiebureau Marconiplein, op het grasveld bij het witte kunstwerk (locatie nog onder voorbehoud).

Wij vragen alle aanwezigen om een mondkapje te dragen en afstand van elkaar te houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Rotterdam eist dat racistische agenten worden ontslagen!

– Bij1 Rotterdam en Doorbraak