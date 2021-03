Jaarlijks miljoenen euro’s EU-subsidie naar misleidende promotie zuivelproducten

De Nederlandse zuivelsector ontvangt samen met zuivelorganisaties uit andere Europese landen jaarlijks miljoenen euro’s aan EU-subsidies voor reclamecampagnes die de consumptie van zuivel moeten verhogen. Ook schoolmelk wordt nog volop gesubsidieerd. FrieslandCampina — jaaromzet 11 miljard — krijgt jaarlijks ruim een half miljoen euro voor de kindermarketing van haar eigen producten. Dierenbeschermingsorganisatie Dier&Recht onderzocht de Europese miljoenensubsidies voor vlees- en zuivelreclames. Die subsidies gaan lijnrecht in tegen de gewenste transitie naar een duurzamer voedingspatroon met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten.



In de periode 2017-2020 ontving de Nederlandse zuivelsector samen met andere Europese organisaties bijna 20 miljoen euro subsidie voor reclamecampagnes ter bevordering van de promotie van melk en kaas. Met dure reclamecampagnes probeert de sector de afname van zuivelconsumptie tegen te gaan.



Misleidende zuivelreclames

Zo ontving Nederland samen met andere EU-landen 2,9 miljoen euro voor de campagne Sustainable Dairy in Europe. Deze campagne wil “de consument meer bewust maken van de ecologische duurzaamheid van de Europese zuivelsector.” Frederieke Schouten, dierenarts en directeur Dier&Recht: “Dit is de wereld op z’n kop. Volgens wetenschappers is de productie van zuivel een belangrijke oorzaak van het klimaatprobleem en milieuvervuiling. En onze melkveehouderij is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het enorme verlies aan biodiversiteit in Nederland. Het subsidiëren van promotiecampagnes die deze feiten ontkennen, is ongehoord en niet meer van deze tijd.”



Jaarlijks half miljoen euro schoolmelksubsidie

Voor de kindermarketing van schoolmelk ontvangt Nederland jaarlijks ruim een half miljoen euro subsidie uit Europa, 98% daarvan gaat rechtstreeks naar FrieslandCampina. De schoolmelksubsidie is dit jaar flink gestegen, voor het schooljaar 2020-2021 is zelfs 2,4 miljoen euro beschikbaar.



Dier&Recht: Stop de subsidies voor dierlijke producten

Naast de promotie van zuivel spendeert de EU jaarlijks ook tientallen miljoenen euro’s aan de promotie van vlees. In de periode 2017-2020 gaf de EU bij elkaar 163 miljoen euro uit aan vlees- en zuivelreclames. Eerder liet minister Schouten weten dat zij tegen subsidiering is van dergelijke campagnes. Desondanks faciliteert de overheid nog steeds het aanvragen van deze subsidies, bijvoorbeeld via voorlichtingsdagen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dier&Recht pleit voor het beëindigen van promotiesubsidies voor alle dierlijke producten.

Het rapport EU-subsidies voor Nederlandse vlees- en zuivelbedrijven: https://www.dierenrecht.nl/sites/default/files/2021-02/rapport_EUsubsidies_voor_Nederlandse_vlees_zuivelbedrijven.pdf

Het rapport EU-subsidies voor Nederlandse vlees- en zuivelbedrijven is het eerste deel van een driedelig onderzoek naar de miljardensubsidies voor de Nederlandse veehouderij. Het tweede en derde deel worden later dit jaar gepubliceerd.