Morgen, woensdag 31 maart 2021, om 12.00 uur is de nazi groep Pegida van plan een demonstratie te houden bij de Tweede Kamer in Den Haag. We kunnen het niet toestaan dat deze nazi’s hun haat verspreiden. Daarom roepen we op tot tegenacties op 31 maart in Den Haag, vorm je eigen affiniteitsgroepjes en organiseer tegen Pegida.