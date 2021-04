Petitie gestart: Herdenk alleen nazislachtoffers op de Dam

Er was de afgelopen jaren steeds kritiek uit o.m. Joodse en christelijke kring, maar ook van oud-verzetsmensen van o.m. de AFVN-BvA. Zij krijgen steun van de Int. Federatie van Verzetsbewegingen uit Berlijn.

Maar onder de critici ook de vm. senator Hanneke Gelderblom van D66, vm. voorzitter van het Int. Comité Dachau mr P. Dietz de Loos, prof Meindert Fennema, de Amsterdamse oud-CPN-wethouder Roel Walraven (geboren 1930) en de Bussumse antifascist Arthur Graaff, lid van de AFVN. De laatste is zoon van een gedecoreerd verzetsman en zijn oom is in Dachau vermoord. Hij zal daarom op 3 mei een alternatieve herdenkingsrede houden bij het monument, om 20 uur.

Onder naoorlogse daders die nu ook op de Dam gehuldigd worden is bijvoorbeeld generaal Spoor . De AFVN beschouwt hem als ‘één van de grootste Nederlandse oorlogsmisdadigers’, betrokken bij de massamoorden in Indonesië, zoals in Rawagedeh 9 december 1947. Plus Nederlandse daders uit Korea, Bosnië en Afghanistan. Dat kan volgens de critici totaal niet.

Ze hebben ook bezwaren tegen een spreker als André van Duin, omdat die geen oorlogsslachtoffer is. Temeer, nu er nog vele honderden oorlogsslachtoffers leven die uitstekend een toespraak kunnen houden, stellen de critici.

De critici hebben ook grote bezwaren tegen de huidige definitie van herdachten van het Nationaal Comité. Deze sluit zelf alle omgekomen nazi’s en SS’ers in.