Breda weigert vergunning voor 538-pret

De gemeente Breda geeft geen vergunning voor een zogenaamd FieldLabexperiment op het Chasséveld, vlakbij een overbelast ziekenhuis. Op het ogenblik van het schrijven van dit bericht waren er 368.282 ondertekeningen verzameld op de petitie tegen het 538-“feestje”.

Het zich noemende radiostation belooft dat iedereen zijn of haar kaartje vergoed krijgt. In de doorverkoop deed dit al bedragen van vijf cijfers, zodat al volkomen terecht gezegd werd dat het om een lallendeballenfeest zou gaan. Dit in het kader van de gecontroleerde verspreiding van het coronavirus.

Nu.nl