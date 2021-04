Agent die George Floyd doodde schuldig bevonden aan alle aanklachten

Derek Chauvin, de agent die George Floyd gedood heeft, is inderdaad op alle drie de aanklachten schuldig bevonden, waarvan de zwaarste second degree murder is, iets dat hier doodslag genoemd wordt. Dat betekent grofweg het doelbewust plegen van handelingen waarvan je kunt weten dat die dodelijke gevolgen kunnen hebben, maar die je niet vooraf gepland had.



Voordat we al te hard juichen moet nog wel afgewacht worden wat voor een straf hij gaat krijgen, natuurlijk.



Maar dat we er nu van uit kunnen gaan dat de politie voortaan dit soort incidenten eerlijk zal rapporteren lijkt onwaarschijnlijk. Zoals Rachel Maddow hier uitlegt (vanaf 1.20), is deze rechtszaak vooral tot stand gekomen en gelopen zoals-ie gelopen is door de getuigen die de moord op George Floyd gefilmd hebben.



Immers, de eerste rapporten van de politie repten slechts over “interactie met de politie waarbij de arrestant door een medisch incident overleden is” en dat de agenten “opmerkten dat de arrestant medische problemen leek te hebben en toen een ambulance belden, dat vervolgens de arrestant naar het ziekenhuis werd gebracht alwaar hij overleed”.

Maar door die video’s van de getuigen weten we dat die “medische problemen” door de knie van Derek Chauvin werden veroorzaakt, en achteraf is ook vast komen te staan dat George Floyd daar op de stoep al overleden is. Kortom, het betreft hetzelfde soort misdadige leugens als hier in ons land in het geval Mitch Henriquez gedebiteerd zijn, met dat verschil dat die agenten er behoorlijk goed mee weggekomen zijn.



Het is alleen maar omdat dit van minuut tot minuut op volslagen onmiskenbare wijze is vastgelegd dat er nu eindelijk eens een politie-agent volledig schuldig aan zijn moorddadig handelen is bevonden.